Avellino, stadio Partenio: 1200 posti in più tra Curva Sud e Tribuna Terminio Ambrosone: "Stiamo valutando un'ipotesi diversa che contempla una deroga regionale"

Lunga conferenza stampa a Palazzo di Città per l'amministrazione comunale alla vigilia della seduta del consiglio comunale sul nuovo stadio "Partenio-Lombardi". L'assessore comunale ai lavori pubblici, Enza Ambrosone, con il sindaco di Avellino, Nello Pizza, e tutta la giunta ha presentato tutta l'evoluzione politico-amministrativa dal 2021 sull'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Nei minuti successivi, sui canali ufficiali social, il primo cittadino ha sintetizzato quanto presentato dall'assessore in conferenza. Dal project all'acquisto nelle amministrazioni Festa e Nargi arrivando al DIP approvato dalla giunta Pizza, Ambrosone ha confermato l'apertura a una nuova proposta da parte dell'U.S. Avellino e ha annunciato l'impegno dell'aumento di capienza per lo stadio attuale: 800 posti in Curva Sud e 400 in Tribuna Terminio.

"La proposta del club? La valuteremo, ma non c'è ancora"

"Dovesse arrivare la valuteremo nell'ottica della buona amministrazione. Significa inquadrarla sul piano tecnico, verificarla sul piano giuridico e incasellare sul piano economico. - ha spiegato Ambrosone - La premessa è sempre la stessa l'amministrazione non ha fondi di bilancio propri, non può accendere mutui per la procedura di rientro. Dopodiché, avendo avviato un'interlocuzione con la Regione per il finanziamento, ove mai dovessimo ricevere una proposta che sia compatibile, la valuteremo. Allo stato non c'è nessuna proposta. Quando arriverà comprenderemo i termini della proposta. Lo ribadisco. Noi abbiamo avviato un'ipotesi di costruzione dello stadio in proprio per poter accedere a finanziamenti. Dobbiamo verificare gli step, il quantum dei finanziamenti e gli step dei finanziamenti. Se questi finanziamenti saranno compatibili con la proposta avanzata dalla società, la valuteremo. Ma ripeto, stiamo ragionando con i se".

"Deroga regionale per 1200 posti in più"

"Non c'è nessuna ostilità nei confronti della società e non c'è nessuna ostilità nei confronti dei tifosi che ci chiedono di avere una capienza maggiore. L'amministrazione sta valutando, con le disponibilità delle quali dispone, di poter trovare soluzioni alternative, la soluzione alternativa, posto che la Curva Nord, sia con viabilità che sia senza viabilità, è incompatibile con il nostro bilancio, oltre che con l'idea di abbattimento e ricostruzione, nel qual caso la Curva Nord è la prima a cadere. Stiamo valutando un'ipotesi diversa che contempla una deroga regionale e che consiste nell'aumento di 800 posti della Curva Sud, quindi settore popolare, settore che ci viene richiesto dalla comunità dei tifosi, oltre che 400 posti nella Tribuna Terminio".