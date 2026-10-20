Rivedi "0825", Avellino-Padova: ecco il programma allenamenti dei lupi Rivedi anche "Ottogol" e il collegamento tra i due studi su OttoChannel - Canale 16

Rivedi la puntata di ieri sera di "0825" sul sito ottochannel.tv, ma anche la puntata di "Ottogol" e il collegamento tra i due studi nel corso dei due appuntamenti del lunedì sera del canale 16. L'analisi di Cesena-Avellino, la presentazione di Avellino-Padova e tanto altro nel corso della puntata. Nel frattempo, il club irpino ha reso noto il programma allenamenti della settimana che porterà i lupi alla gara contro il Padova. Come di consueto, con l'allenamento di ieri a porte aperte, la preparazione della squadra di Nesta proseguirà con lo stadio "Partenio-Lombardi" a porte chiuse. Seduta pomeridiana in giornata, poi allenamenti mattutini verso l'impegno ufficiale contro i patavini, in programma sabato (ore 15) nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Il programma degli allenamenti

Lunedì ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Martedì ore 16 (porte chiuse)

Mercoledì ore 10 (porte chiuse)

Giovedì ore 11 (porte chiuse)

Venerdì ore 11 (porte chiuse)