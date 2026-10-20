Maltempo, scatta l'allerta meteo arancione in Campania: avvisi ai sindaci Previsti temporali e rischio allagamenti e frane. Avviso della protezione civile anche in Irpinia

In una nota stampa la Protezione Civile della Regione Campania spiega che «ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre. Sulla zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); zona 2 (Alto Volturno e Matese); zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono, infatti, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Su tutte le altre zone della Campania vige invece un’allerta meteo di colore Giallo».

Previsti temporali e rischio dissesto idrogeologico

«Il quadro meteorologico renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato.

Da mezzanotte scatta l'allerta meteo in Campania

In particolare, nelle zone interessate, si evidenzia la possibilità di fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio» spiega la protezione civile.

Rischio allagamenti, avvisi ai sindaci

«Su tutto il territorio sono possibili significativi ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse».ico ed idraulico.