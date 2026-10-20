Cervinara, controlli dopo il rogo di Airola: blocco al latte ovino contaminato aaa

di Paola Iandolo

Cervinara: scatta l’allarme diossina dopo il rogo ad Airola nel beneventano. Bloccato d’urgenza il latte ovino risultato contaminato in Irpinia. E' quanto emerso dai controlli cheproseguono senza sosta e che sono in corso congiuntamente da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dell’Arpac e delle Asl sull’impatto dell’incendio che ha colpito il beneventano nei giorni scorsi.

Due le "non conformità" riscontrate

L’ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione Campania evidenzia due non conformità per la presenza di diossine nel latte degli allevamenti ovini di Cervinara. I servizi veterinari dell’Asl di Avellino hanno ritirato immediatamente la produzione dal circuito alimentare, avviando gli accertamenti per individuare le fonti di esposizione dei capi di allevamento nei pascoli.

I controlli in corso

Le verifiche confermano anomalie già note ad Airola, Bonea e Forchia su mais ed erba, mentre danno esito favorevole le analisi su ortaggi e uva in vari comuni caudini. Risultano invece nei limiti le nove verifiche sui suoli agricoli, mentre restano in corso ulteriori campionamenti sulle olive e sul terreno.