Paura a Montefredane: auto a GPL in fiamme sulla SP 242, nessun ferito Il veicolo era in transito lungo la SP 242, in via Arcella

Un incendio ha distrutto un'autovettura a GPL nella mattinata di oggi, nel comune di Montefredane. Il veicolo era in transito lungo la SP 242, in via Arcella, quando è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, che sono giunti sul posto per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'intera area. Il rapido intervento delle squadre d'emergenza ha impedito al fuoco di propagarsi alle strutture adiacenti e agli altri veicoli di passaggio, evitando conseguenze peggiori. Successivamente i caschi rossi hanno provveduto alle necessarie operazioni di bonifica della carreggiata.

A bordo del mezzo si trovava solo la conducente, rimasta fortunatamente illesa: non si registrano infatti feriti né danni ad altre proprietà. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.