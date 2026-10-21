Protesta autotrasportatori, la prefettura di Avellino monitora gli sviluppi Il prefetto Franca Fico sta organizzando riunioni per il monitoraggio della situazione

Il Prefetto di Avellino Franca Fico, già dalla giornata del 19 ottobre, sta monitorando attraverso apposite riunioni di coordinamento le ripercussioni che la protesta degli autotrasportatori sta determinando sulla circolazione stradale, sui servizi essenziali, nonché sulla regolare distribuzione delle merci in questa provincia.



Anche dall’ultima riunione di stamattina – cui hanno preso parte Forze dell’Ordine, COSP di Napoli, Vigili del Fuoco, Protezione civile regionale, il Direttore dell’AORN Moscati di Avellino, la Responsabile del COT 118, il Presidente di Confcommercio, della FIGISC, i rappresentanti di Autostrade per l’Italia, di ANAS e dei principali servizi e sottoservizi essenziali - emerge un quadro caratterizzato da rallentamenti lungo diversi snodi strategici della rete viaria ed i principali collegamenti autostradali con le altre aree del territorio regionale.



Con riferimento alla provincia di Avellino, alle ore 12 di questa mattina risultavano attivi presidi degli autotrasportatori presso i caselli dell'A16 Napoli-Bari di Avellino Est, Benevento-Castel del Lago e Baiano. Ulteriori criticità interessavano la variante della SS7 bis.



Oltre ad un attento monitoraggio delle criticità sulla circolazione stradale, la priorità è stata quella di assicurare la continuità delle forniture di beni di prima necessità e del trasporto carburante, stoccato prevalentemente dai depositi dell’area di Napoli, al fine di prevenire possibili disagi alle attività produttive e a i servizi essenziali, valutando tutte le segnalazioni delle ditte e delle aziende interessate rispetto alle criticità di volta in volta rappresente.



In particolare, per il trasporto pubblico locale gestito da AIR Spa, la criticità relativa al rifornimento è stata temporaneamente superata grazie a un servizio di scorta effettuato questa mattina per un mezzo di rifornimento carburante, consentendo allo stato di garantire il servizio.



Anche sul fronte della gestione dei rifiuti sono state condivise soluzioni per consentire lo svuotamento dello STIR di Pianodardine ed agevolare il rifornimento carburante dei mezzi necessari per assicurare la raccolta rifiuti sia in provincia che nel capoluogo.



Quanto alla situazione dei distributori di carburante, grazie alle Forze dell’Ordine e alla FIGISC, è stato attivato un monitoraggio in tempo reale sulla situazione delle scorte presenti nei gestori presenti in provincia.



Sul versante sanitario, al momento non risultano particolari criticità nell'approvvigionamento dei farmaci.



La situazione è costantemente monitorata anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, con particolare attenzione ai luoghi in cui sono in corso presidi dei manifestanti.



La Prefettura di Avellino continuerà ad assicurare il costante coordinamento tra istituzioni, operatori dei trasporti, aziende dei servizi pubblici e soggetti della distribuzione ed il raccordo operativo anche con le altre Prefetture, affinché siano tutelati la sicurezza della circolazione, il funzionamento dei servizi essenziali e la disponibilità dei beni indispensabili per cittadini e imprese.