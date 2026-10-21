Valle Ufita, i sindaci: "Siamo al fianco degli autotrasportatori e lavoratori" "E' importante che le istituzioni locali sappiano essere unite e vicine alle proprie comunità"

I sindaci della Valle dell’Ufita esprimono la propria vicinanza e solidarietà agli autotrasportatori, agli operatori del settore dei trasporti, ai lavoratori, alle imprese e a tutte le categorie che in questi giorni stanno manifestando il proprio disagio per il continuo aumento dei costi dei carburanti e per le difficoltà economiche che stanno interessando il Paese.

Si tratta di una situazione che coinvolge direttamente anche il nostro territorio, dove il trasporto su gomma rappresenta un elemento fondamentale per l’economia locale, per le attività produttive e per il lavoro di tante famiglie.

Come amministratori e rappresentanti delle nostre comunità, riteniamo doveroso far sentire la nostra vicinanza a chi oggi sta affrontando difficoltà sempre più pesanti.

L’aumento dei costi del carburante rischia di incidere ulteriormente sui bilanci delle imprese, sulla sostenibilità delle attività di trasporto e, più in generale, sul costo dei beni e dei servizi, con conseguenze che ricadono inevitabilmente anche sui cittadini.

Per queste ragioni, riteniamo necessario che venga prestata la massima attenzione alle istanze sollevate dai lavoratori e dalle categorie interessate, affinché possano arrivare risposte concrete e misure capaci di affrontare le criticità in atto e tutelare il tessuto economico e produttivo.

Attendiamo provvedimenti concreti a livello nazionale e regionale in favore degli autotrasportatori, dei lavoratori e delle imprese colpite dall’aumento dei costi dei carburanti. È necessario che alle preoccupazioni espresse seguano interventi efficaci e tempestivi, capaci di alleviare le difficoltà del settore, salvaguardare l’occupazione e tutelare l’economia dei nostri territori.

La nostra presenza vuole essere un segnale di ascolto, responsabilità istituzionale e solidarietà. Non si tratta di alimentare contrapposizioni, ma di riconoscere le difficoltà reali di chi lavora e contribuisce ogni giorno a sostenere l’economia dei nostri territori.

La Valle dell’Ufita vuole fare squadra. In un momento così delicato, è importante che le istituzioni locali sappiano essere unite e vicine alle proprie comunità, dando voce alle preoccupazioni di cittadini, lavoratori e imprese.

I sindaci continueranno a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, auspicando un confronto costruttivo e interventi tempestivi da parte delle istituzioni competenti.

I sindaci della Valle dell’Ufita

(Villanova del Battista, Grottaminarda, Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo all’Esca, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Taurasi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Zungoli)