Protesta autotrasportatori, il sindaco di Avellino: vicinanza e solidarietà Il sindaco Pizza: protesta giusta nei modi e contenuti

"siamo molto vicini ai lavoratori che stanno protestando in maniera molto civile e contenuta. Una protesta giusta nei contenuti e anche nei modi”. Ad affermarlo il sindaco di Avellino Nello Pizza.

Protesta autotrasportatori, il sindaco di Avellino Pizza: “Vicinanza e solidarietà”

“Stanno protestando, in fondo, anche per noi - ha continuato il primo cittadino - perché l'aumento del costo del carburante si ripercuote purtroppo su tutte le famiglie, comprese quelle delle persone che non svolgono un'attività lavorativa”.

“In questo momento posso solo manifestare la mia vicinanza e la mia solidarietà. Una vicinanza che riguarda anche noi stessi, perché tutti stiamo pagando le conseguenze di questa situazione. Spero di poter fare, per quanto mi compete, tutto il possibile per dare un contributo e aiutare a superare questo momento di grande difficoltà” ha concluso.