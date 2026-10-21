Protesta autotrasportatori e agricoltori: solidarietà dell'Alta Irpinia La vicinanza dei sindaci

"I sindaci dell’Alta Irpinia a partire dalla fascia tricolore simbolo nella terra del cratere, Rosanna Repole esprimono solidarietà e vicinanza agli autotrasportatori e agli agricoltori che in questi giorni ed in queste ore manifestano contro il caro carburanti, l'aumento dei costi di produzione oppure, in particolare per il comparto agricolo, a causa dei prezzi per i prodotti riconosciuti troppo bassi".

Lo scrivono le fasce tricolore della Città dell’Alta Irpinia, che nella nota aggiungono: "Riconosciamo le ragioni di blocchi e proteste e sottolineiamo che in tutto il territorio provinciale le manifestazioni si stanno svolgendo in modo civile e pacifico.

Le difficoltà sono quelle di tantissimi cittadini che, in particolare nelle aree interne, fanno sempre più i conti con una crisi che sta colpendo indistintamente categorie, attività, famiglie.

Come insieme di 25 comuni - concludono i sindaci - oltre a manifestare solidarietà e vicinanza, ci diciamo disponibili a dialogare con chi manifesta in questo periodo ed anche in ottica futura, perché molte delle tematiche sollevate avranno bisogno di essere seguite e corrette a più livelli".