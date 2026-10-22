Forino, 71enne morto dopo un'aggressione: indagati due medici e il vicino Domani mattina sarà effettuato l'esame autoptico sulla salma del 71enne

di Paola Iandolo

Sarà eseguito domani mattina l’accertamento medico legale sulla salma del settantunenne, il maresciallo dell’Arma in congedo, residente in Lombardia, ma da qualche giorno rientrato a Forino, deceduto domenica pomeriggio al Moscati di Avellino, dopo che le sue condiizioni erano peggiorate in seguito ad un’aggressione avvenuta per questioni di confine. Ad eseguire l’accertamento saranno i consulenti nominativi dal sostituto procuratore Ginevra Guacci, il magistrato che coordina le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano ed in particolare della stazione di Forino.

Gli indagati

Nel registro degli indagati due medici per responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e il quarantenne che al culmine di un alterco avvenuto venerdì, avrebbe aggredito il settantunenne per omicidio preterintenzionale. Si rammenta che le informazioni di garanzia sono un atto “dovuto” per consentire anche alle persone che potrebbero finire coinvolte nell’eventuale indagine penale di partecipare all’accertamento tecnico irripetibile. Il quarantenne è difeso dall’avvocato Antonio Iannaccone. I medici sono difesi dall’avvocato Francesco Iandoli. La famiglia del settantunenne, assistita dall’avvocato Antonio Francavilla. Saranno le indagini ad accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità.