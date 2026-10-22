Avellino: scritte contro Giorgia Meloni, imbrattato il muro della sede di Fdl Vernice rossa e gialla sotto la sede di Fratelli d’Italia in via Iannaccon

Scritte sulla facciata dell’edificio che ospita la sede di Fratelli d’Italia ad Avellino. È quanto documenta una fotografia che mostra alcune frasi tracciate con vernice rossa e gialla sulla parete in pietra, proprio al di sotto dell’ingresso degli uffici del partito.

Tra le parole visibili sulla facciata compaiono il nome "Giorgia" e il riferimento al "decreto sicurezza", accompagnati da altre espressioni che sembrano richiamare l’attuale situazione legata alle mobilitazioni degli autotrasportatori e alle difficoltà di approvvigionamento di carburante. Le scritte, realizzate con vernice rossa e gialla, hanno imbrattato una porzione del muro dell’edificio che ospita la sede di Fratelli d’Italia ad Avellino.

L’episodio sembra inserirsi nel clima di tensione e contestazione che accompagna alcune delle scelte del governo guidato da Giorgia Meloni, tra politiche sulla sicurezza e malcontento legato alle criticità del settore dei trasporti. Resta tuttavia da chiarire il significato preciso delle frasi tracciate sul muro e l’eventuale collegamento con le mobilitazioni in corso.

Al momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire quando siano comparse le scritte né per identificarne gli autori. Da verificare anche l’eventuale presentazione di denunce e l’avvio di accertamenti per risalire ai responsabili.