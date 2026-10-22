Mezzi fermi senza carburante: paralizzata la raccolta dei rifiuti Cosa accadrà nelle prossime ore? Non è possibile al momento prevederlo

Salvo miracoli dell'ultimora che appaiono al momento improbabili domani sarà paralisi totale sul fronte della raccolta rifiuti. I mezzi purtroppo hanno esaurito le scorte e inevitabilmente resteranno fermi.

Ad Ariano Irpino, secondo comune più importante della provincia di Avellino, il servizio è stato assicurato anche oggi, fatta eccezione di qualche zona grazie soprattutto all'azione lungimirante di tutti gli addetti ai lavori della sede operativa di Scarnecchia. E' stato fatto il possibile o forse l'impossibile da parte degli operai per ridurre al minimo i disagi.

Non ci sono cumuli di rifiuti, anzi fino alla mattinata di oggi con notevoli sacrifici sono stati raccolti anche quelli non conformi, con un'attenzione particolare alle zone più critiche e agli obiettivi sensibili. Nulla è stato lasciato al caso. Situazione più critica invece negli altri comuni.

Il comune di Ariano Irpino lo aveva annunciato ieri attraverso un comunicato stampa. Eccolo. Che cosa accadrà nelle prossime ore? Non è possibile al momento prevederlo.