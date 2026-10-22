Irpiniambiente, garantita la raccolta dell’umido per venerdì

Irpiniambiente S.p.A. comunica che per la giornata di venerdì 23 ottobre sarà regolarmente effettuata la raccolta della frazione organica (umido) in tutti i Comuni serviti nei quali il ritiro è previsto dal calendario ordinario.
La società, nonostante le gravi difficoltà operative determinate dai blocchi stradali legati alla protesta degli autotrasportatori, è riuscita a garantire il servizio di raccolta dell’organico per la giornata di domani.
Il protrarsi delle limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti ha infatti impedito il trasferimento dei rifiuti verso gli impianti di destinazione, causando la saturazione dei siti di trasferenza. A ciò si aggiungono le difficoltà di approvvigionamento del carburante.
Per queste ragioni, dalle ore 23 di oggi, giovedì 22 ottobre, le altre attività di raccolta e conferimento dei rifiuti saranno sospese fino a nuova comunicazione.
Irpiniambiente continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, in costante raccordo con le Autorità competenti, per consentire il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile.
Ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati.