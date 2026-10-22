Ariano, tennis: Manuela Leo tra le migliori otto atlete d'Italia

Un appuntamento di prestigio attende Manuela Leo, che dal 23 al 25 ottobre sarà protagonista a Terni dell’Epic Final – Expert Level singolare femminile, manifestazione riservata alle migliori otto giocatrici italiane della categoria.
Un risultato importante, conquistato grazie ai piazzamenti ottenuti nel corso della stagione agonistica, dal 15 settembre 2025 al 13 settembre 2026, periodo di riferimento per la Race, la classifica che ha determinato l’accesso alla competizione nazionale.
Manuela, tesserata del TC La Tartaruga e allenata dal maestro Pio Mascolini, rappresenterà il circolo arianese in un contesto di alto livello, confrontandosi con alcune delle migliori interpreti italiane del tennis amatoriale.
Il girone e il calendario degli incontri
La competizione si aprirà con una fase a gironi. Manuela è stata inserita nel Girone B, insieme a Elisa Ghidini, Silvia Arnone e Francesca Marinucci.
Questo il calendario dei suoi incontri:
* Venerdì 23 ottobre, ore 15:00: Manuela Leo – Francesca Marinucci.
* Venerdì 23 ottobre, ore 18:00: Elisa Ghidini – Manuela Leo.
* Sabato 24 ottobre, ore 12:00: Silvia Arnone – Manuela Leo.
Al termine della fase a gironi, le prime due classificate accederanno alle semifinali a eliminazione diretta, con incroci tra la prima classificata di un girone e la seconda dell’altro. La manifestazione proseguirà quindi fino all’assegnazione del titolo.
Un traguardo che premia una stagione
Essere tra le migliori otto giocatrici d’Italia nella categoria Expert Level è già un risultato di grande valore, frutto della continuità e dei risultati ottenuti durante l’intera stagione.
Per Manuela si tratta ora di un’occasione per misurarsi con avversarie di alto livello, vivere un’esperienza sportiva importante e provare a conquistare l’accesso alla fase decisiva del torneo.
Motivo di soddisfazione è anche la presenza di una giocatrice Irpina a rappresentare la Regione Campania in una manifestazione nazionale così selettiva, con l’auspicio che possa esprimere al meglio il proprio tennis e proseguire il cammino verso il traguardo finale. A Manuela Leo un grande in bocca al lupo per questa prestigiosa sfida!