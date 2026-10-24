Pratola Serra, falso nel bilancio 2017: assolto revisore dei conti Ad emettere la sentenza il giudice Pierpaolo Calabrese del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

E' stato assolto dall’accusa di falso commesso da pubblico ufficiale l’ex revisore dei conti del Comune di Pratola Serra - tra il 2017 e il 2018 - un professionista 58enne della provincia di Caserta difeso dagli avvocati Giuseppe Vitiello del Foro di Benevento e Domenico Della Gatta del Foro di Napoli Nord. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Pierpaolo Calabrese su una vicenda nata da uno stralcio dell’inchiesta sui bilanci del Comune di Pratola Serra da parte di Procura della Repubblica di Avellino e militari della Guardia di Finanza. L'assoluzione è stata invocata anche dal pubblico ministero al termine della sua requisitoria.

Le accuse



Il 58enne era accusato di falso ideologico e materiale commesso da pubblico ufficiale, perchè in qualità di revisore del Comune di Pratola Serra, nell’ambito del procedimento amministrativo relativo all’approvazione del bilancio consuntivo del 2017, avrebbe attestato falsamente alcuni fatti. L’istruttoria dibattimentale ha consegnato invece una diversa lettura dei fatti, sia alla luce della consulenza prodotta dalla difesa che dalle dichiarazioni rese in aula dallo stesso professionista, che hanno portato all'assoluzione piena del libero professionista.