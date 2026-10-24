Traguardo straordinario a Villanova del Battista: Maria Silano compie 105 anni Il sindaco Ernesto Iorizzo: "Una gioia per tutta la comunità"

Ci sono compleanni che vanno ben oltre una semplice ricorrenza e diventano un momento di autentica felicità per un’intera comunità.

È il caso della signora Maria Silano, che festeggia lo straordinario traguardo dei 105 anni, regalando a Villanova del Battista una giornata di grande emozione, orgoglio e condivisione.

Centocinque anni di vita rappresentano un patrimonio inestimabile di ricordi, esperienze e insegnamenti. Una storia lunga oltre un secolo, attraversata da cambiamenti ed epoche diverse, che custodisce il valore delle radici, degli affetti familiari e dei legami autentici che danno significato alla vita.

In questa giornata così speciale, il sindaco Ernesto Iorizzo, a nome personale e dell’intera amministrazione comunale di Villanova del Battista, desidera rivolgere alla signora Maria Silano i più affettuosi e sinceri auguri di buon compleanno, esprimendo grande soddisfazione e felicità per un traguardo tanto importante, che rappresenta motivo di orgoglio per tutto il paese. L'ultracentenaria è stata omaggiata di una pergamena e di un quadro con l'immagine del giglio in onore di San Giovanni Battista, simbolo del popolo villanovese.

Un pensiero particolare e affettuoso va anche alla famiglia della signora Maria, che con amore, vicinanza e dedizione condivide la gioia di questa ricorrenza straordinaria. È soprattutto nell’abbraccio dei propri cari che una giornata come questa acquista un valore ancora più profondo, trasformandosi in un’occasione di festa, emozione e gratitudine per il dono di una vita così lunga.

Il compleanno della signora Maria diventa così una festa che unisce istituzioni, familiari e cittadini in un unico grande abbraccio simbolico. La felicità della famiglia si intreccia con quella dell’intera comunità, che guarda a questo traguardo con affetto e ammirazione.

Raggiungere i 105 anni significa essere testimoni di un pezzo importante della nostra storia. Significa custodire ricordi, tradizioni e valori che attraversano le generazioni e che continuano a vivere nella memoria collettiva di un paese.

Per Villanova del Battista, la signora Maria rappresenta una presenza preziosa, alla quale rivolgere oggi un pensiero speciale e un sincero augurio di serenità.

Il sindaco Ernesto Iorizzo e l’amministrazione comunale rinnovano pertanto i loro più calorosi auguri alla festeggiata e ai suoi familiari, affinché questa giornata possa essere vissuta con il cuore colmo di gioia, circondata dall’affetto delle persone più care e dalla partecipazione di tutta la cittadinanza.

"Buon 105° compleanno, cara signora Maria! Che questo giorno speciale porti tanta serenità, amore e felicità a lei e a tutta la sua famiglia. A voi giunga l’abbraccio affettuoso del sindaco Ernesto Iorizzo, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Villanova del Battista.

Centocinque anni di vita, una famiglia da abbracciare e un’intera comunità in festa: oggi Villanova del Battista celebra con gioia un traguardo davvero straordinario".