Avellino-Padova 0-1: Zuelli al 20', il tabellino La sfida al "Partenio-Lombardi" per l'ottava giornata di campionato

La gara Avellino-Padova

Fine primo tempo: Avellino-Padova 0-1

45' - Un minuto di recupero.

43' - Avellino vicino al pari: Moruzzi chiuso da Sorrentino in angolo.

41' - Ammoniti Fusi e Giunti.

31' - Altro brivido per i lupi: da palla inattiva traversa colpita da Artistico.

26' - Nuovo fallo tattico da parte del Padova, Ferrieri Caputi preferisce la gestione senza cartellini nella prima frazione.

20' - Padova in vantaggio: lupi sorpresi sul secondo palo, Zuelli sottomisura colpisce con Martinelli che ha sfiorato l'intervento super. Sfera sul palo e poi oltre la linea di porta dopo il tentativo dell'estremo difensore

18' - Recupero palla dei veneti e conclusione di Zuelli, palla di poco a lato.

16' - Fase di studio prolungata, meglio il Padova nei primi minuti, ma Avellino in controllo e al primo tentativo sull'asse Moruzzi-Palumbo dopo la transizione finalizzata anhe da Russo.

1' - Via al match. Nel pre-gara l'omaggio dell'U.S. Avellino nel ricordo di Antonio Villani. Anche il minuto di silenzio poco prima del calcio d'inizio in memoria dell'agente della Digos scomparso in un tragico incidente stradale domenica scorsa sulla superstrada nei pressi di Cesena.

Il tabellino

Serie B

Ottava Giornata

Avellino-Padova 0-1

Marcatori: 20' pt Zuelli

Avellino (3-5-2): Martinelli; Di Bitonto, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sala, Izzo, Pandolfi, Di Maggio, Biasci, Faticanti, Sounas, Cancellotti, Adamo, Di Paolo, Favilli

Padova (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Sgarbi; Carissoni, Fusi, Zuelli, Giunti, Capelli; Artistico, Moro. All. Calabro. A disp. Mouquet, Scaglia, Varas, Seghetti, Silletti, Pompetti, Bortolussi, Di Mariano, Galazzo, Cocchi, Pastina, Faedo

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: Fusi (P), Giunti (P)

Assistenti: Politi e Belsanti

Quarto ufficiale: Guida

VAR e AVAR: Gariglio e Dionisi

Recupero: 1' pt

Pre-gara - Novità Di Bitonto nell'undici iniziale dell'Avellino per la sfida casalinga con il Padova (calcio d'inizio alle ore 15 al "Partenio-Lombardi"): lupi con la continuità di formazione, riposo per Izzo, fermato dall'influenza nelle scorse ore. Con Martinelli in porta, linea difensiva con Di Bitonto a destra, Venturi centrale ed Enrici a sinistra. A centrocampo Palmiero è il play con Palumbo e Besaggio nei ruoli di mezzala e con Moruzzi e Missori sulle fasce. In attacco il duo Russo-Cheddira. Torna Cancellotti in panchina, Simic out per motivi di lista legati al numero di over. Novità anche per il Padova nell'obiettivo del cambio di passo e anche delle 3 gare in 7 giorni.