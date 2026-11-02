Lioni, figlia e moglie di Sakil arrivano in Irpinia: l'abbraccio della comunità La donna ora potrà far visita al marito al cimitero irpino

di Paola Iandolo

Riya e Fatima, la giovanissima vedova di Sakil e sua figlia, sono arrivate a Lioni. Soddisfatto il sindaco del centro irpino che tanto si è prodigato affinchè le due donne arrivassero in Irpino, Yuri Giovino ha detto " a nome di tutta la comunità, che ha sperato invano in un miracolo per quel padre che non ha potuto conoscere sua figlia, diamo loro il benvenuto. L’augurio più sincero è che Riya e Fatima possano trovare nella nostra comunità affetto, vicinanza e sostegno. Che Lioni sappia essere per loro un luogo in cui sentirsi accolte e mai sole, e che la vita, dopo tanto dolore, possa restituire loro, attraverso l’amore delle persone e il calore della nostra comunità, un po’ di quella serenità e di quella felicità che meritano".

La solidarietà

Il Comune, la chiesa e le associazioni che in questi mesi si sono attivati mettendo in moto la macchina della solidarietà, hanno accolto la giovane mamma Riya e la sua bambina Fatima nel ricordo del giovane Sakil Hossain, rimasto vittima dell'incidente del 24 maggio scorso mentre collaudava una giostra, le altalene giganti. Dopo giorni di agonia al Moscati di Avellino, il 26enne è deceduto il 29 di maggio. La salma è rimasta presso l'obitorio avellinese per due mesi e il 7 agosto scorso la salma è stata sistemata in un loculo messo a disposizione del comune. Ora Ryia per la prima volta farà visita al marito al cimitero irpino.