Stroncato da un malore: è morto Antonio Tolino: choc a Montoro Ondata di commozione sui social per la morte improvvisa dell'imprenditore

Malore improvviso muore imprenditore nel montorese. Una notizia improvvisa e dolorosa scuote Montoro oggi è morto Antonio Tolino, titolare della ditta Tolino Pavimenti, stroncato da un malore improvviso intorno alle 16:30.

Il lutto

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in paese, lasciando tutti attoniti e increduli. Una morte improvvisa che ha suscitato profondo dolore tra quanti lo conoscevano, nella comunità e nel mondo del lavoro.

Montoro si stringe nel dolore per la perdita di Antonio Tolino.

Una incredibile ondata di commozione si è scatenata sui social . Sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio per un lutto straziante e improvviso che ha travolto la comunità intera.

Sempre attento alla politica e al bene della comunità

Accanto alla sua attività imprenditoriale, Antonio coltivava un interesse per la politica e per le vicende del territorio. Seguiva la vita pubblica con attenzione, avendo a cuore il bene della comunità e il futuro di Montoro. Un aspetto della sua persona che si affianca oggi al ricordo dell’imprenditore e ai rapporti umani costruiti nel corso degli anni.