Calcio: doppio colpo di mercato nel segno del talento in Baronia Michele Capobianco all’U.S. Villamaina e Stefano Zotti al Boca Vallata

Il calcio dilettantistico irpino si illumina grazie al doppio e prestigioso trasferimento di due grandi talenti cresciuti e calcisticamente formati nel cuore di Carife.

Michele Capobianco e Stefano Zotti sono pronti a iniziare una nuova ed entusiasmante avventura, rispettivamente con le maglie dell’U.S. Villamaina e del Boca Vallata.

Un’operazione che esalta non solo le qualità tecniche dei due atleti, ma anche l'ottimo vivaio e la vivacità calcistica del territorio di Carife, capace di sfornare giovani promesse pronte a mettersi in gioco con determinazione e passione nelle rispettive categorie.

Michele Capobianco approda all’U.S. Villamaina, portando in dote grinta, visione di gioco e una spiccata leadership. Un rinforzo di grande spessore per la società biancoazzurra, che punta a dare ulteriore qualità e sostanza al proprio reparto in vista degli obiettivi stagionali.

Stefano Zotti veste invece i colori del Boca Vallata, pronto a infiammare i tifosi con le sue giocate, la sua velocità e il fiuto per la posizione. Un innesto di prim'ordine per la formazione del Boca Vallata, che aggiunge dinamismo e imprevedibilità alla propria rosa.

Entrambi i calciatori hanno espresso grande entusiasmo per queste nuove sfide, carichi e motivati a ripagare la fiducia riposta dai rispettivi club attraverso il lavoro sul campo, l'attaccamento alla maglia e lo spirito di squadra.

La comunità di Carife saluta con orgoglio questo doppio salto, augurando a Michele e a Stefano un campionato ricco di soddisfazioni personali e di squadra, costellato di successi e grandi traguardi calcistici.