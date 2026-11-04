Avellino, Cybercrime e intelligenza artificiale: le nuove frontiere della prova Il convegno organizzato dalla Camera Penale Irpina

di Paola Iandolo

Cybercrime e intelligenza artificiale: le nuove frontiere della prova penale e della difesa: questo il titolo del convegno organizzato dalla Camera Penale Irpina e dalla Scuola Territoriale di Formazione Professionale, che si terrà giovedì 19 novembre alle ore 15.30 nell'aula Magna del Tribunale di Avellino. I saluti istituzionale sono affidati all'avvocato Fabio Benigni, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e all'avvocato Mauro Alvino, tesoriere della Camera Penale Irpina. Ad introdurre i lavori e a moderare il convegno l'avvocato Raffaele Petrillo.

I relatori

Tra i relatori il professore avvocato Fabio Coppola, docente di Diritto Penale e Intelligenza Artificiale presso l'Università degli Studi di Salerno "AI Crimes e AI nella giustizia penale; casi pratici e criticità all'orizzonte", il Dottore Giovanni Sodano, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino "La prova digitale: aspetti critici dell'acquisizione nella fase delle indagini preliminari" e l'avvocato Pasquale Guida, direttore scientifico dell'Osservatorio Novità Giurisprudenziali di Legittimità del COA di Napoli "Il reato oltre lo schermo: una mappa delle fattispecie penali tra sistemi informatici, pagamenti digitali e tutela della persona". Ai partecipanti verranno ricnosciuti tre crediti formativi.