Liberi e Forti-Insieme per Ariano: "Noi esclusi sistematicamente dalle riunioni" Chiarezza sull’autonomia politica del gruppo politico in seno alla maggioranza. Ecco la lettera

"Il gruppo “Liberi e Forti – Insieme per Ariano” viene sistematicamente escluso dalle riunioni di maggioranza e da ogni significativo momento di confronto politico-amministrativo, venendo di fatto estromesso dalle discussioni e dalle decisioni che riguardano gli indirizzi e le scelte dell’amministrazione.

Non si tratta di episodi isolati, ma di una esclusione sistematica che priva una componente fondamentale della coalizione originaria della possibilità di partecipare alle scelte politiche e amministrative della maggioranza.

Tale situazione si inserisce in un quadro di pressioni e dinamiche politiche che hanno favorito l’ingresso della Lega nella maggioranza, a discapito di chi ha contribuito fin dall’inizio alla costruzione e al sostegno del progetto amministrativo.

Si modificano così gli equilibri politici della coalizione, senza un confronto trasparente e condiviso con tutte le sue componenti. Un metodo che solleva interrogativi sul rispetto degli accordi politici originari, sulla correttezza dei rapporti all’interno della maggioranza e sulla reale volontà di garantire una partecipazione collegiale alle decisioni amministrative.

Riteniamo doveroso evidenziare che, nonostante il contributo determinante offerto alla vittoria elettorale del sindaco Ferrante, il gruppo “Liberi e Forti – Insieme per Ariano” non dispone oggi di alcuna rappresentanza nell’amministrazione comunale. Il consigliere eletto grazie al consenso raccolto dal nostro gruppo ha infatti deciso, subito dopo le elezioni, di abbandonare il progetto politico che ne aveva sostenuto la candidatura, aderendo alla Lega di Salvini.

Si è così determinata una rottura dell’equilibrio politico uscito dalle urne, venendo meno la partecipazione e la condivisione di tutte le forze che avevano contribuito alla vittoria del sindaco Ferrante.

E’ poi necessario precisare che la presenza dell’assessore Lorenzo Boris De Furia all’interno della Giunta comunale è frutto di una scelta autonoma e diretta del sindaco Ferrante.

Tale chiarimento si rende ancor più necessario alla luce del fatto che, in questi cinque mesi, l’assessore Lorenzo Boris De Furia non ha mai ritenuto di coinvolgere il nostro gruppo nelle attività, nelle iniziative e nelle scelte politiche riguardanti il proprio assessorato. Durante questo periodo, infatti, l’assessore ha operato in maniera del tutto autonoma, senza promuovere alcun confronto o momento di condivisione politica con il nostro gruppo, né sulle iniziative intraprese né sugli indirizzi e sulle decisioni relative alle deleghe affidategli.

Di conseguenza, le iniziative e le decisioni assunte nell’ambito del suo incarico sono da considerarsi espressione di scelte personali e autonome, che non possono essere attribuite, direttamente o indirettamente, al gruppo “Liberi e Forti – Insieme per Ariano”.

Non possiamo inoltre sottacere che, in questi primi cinque mesi di amministrazione, l’azione della Giunta Ferrante non si è particolarmente distinta per la capacità di affrontare e dare risposte concrete ai numerosi problemi della città. Le aspettative e le speranze suscitate dal progetto politico che ha portato all’elezione del sindaco non hanno trovato, fino a questo momento, un adeguato riscontro in termini di risultati e soluzioni. Riteniamo che Ariano Irpino abbia bisogno di maggiore incisività, di scelte chiare e di risposte tempestive alle esigenze dei cittadini.

La nostra autonomia politica e decisionale resta pertanto piena e assoluta. Valuteremo di volta in volta, con senso di responsabilità e senza pregiudizi, le scelte, gli atti e i provvedimenti dell’Amministrazione Ferrante, esprimendo il nostro sostegno alle iniziative che riterremo utili per la comunità e manifestando, quando necessario, le nostre osservazioni o il nostro dissenso rispetto a quelle che non risponderanno alle esigenze della città.

Non intendiamo assumere posizioni preconcette, né di sostegno incondizionato né di contrapposizione aprioristica. Il nostro unico riferimento sarà la qualità delle scelte amministrative e la loro concreta capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini.

L'interesse esclusivo della città di Ariano Irpino, e non le appartenenze o le convenienze politiche, continuerà a guidare ogni nostra valutazione e ogni nostra decisione.

La chiarezza dei rapporti politici e istituzionali rappresenta per noi un principio fondamentale, soprattutto quando si tratta di distinguere le responsabilità individuali da quelle collettive. Non sarebbe corretto, infatti, attribuire al nostro gruppo la condivisione o la responsabilità politica di decisioni rispetto alle quali, nell'arco di questi cinque mesi, non vi è mai stato alcun coinvolgimento.

Il nostro intento non è alimentare contrapposizioni personali, ma garantire ai cittadini un quadro chiaro e trasparente delle rispettive posizioni e responsabilità politiche, nel rispetto delle prerogative istituzionali di ciascuno.

“Liberi e Forti – Insieme per Ariano” continuerà a portare avanti il proprio percorso politico con identità, autonomia e coerenza, mantenendo un atteggiamento costruttivo, attento e responsabile nei confronti dell'azione amministrativa, nella convinzione che il bene della comunità arianese debba sempre prevalere su qualsiasi altra considerazione". Fin qui la nota integrale del Gruppo politico "Liberi e Forti-Insieme per Ariano".