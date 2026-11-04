4 novembre ad Ariano: i bambini ripercorrono la storia e commuovono i grandi Custodire la memoria e riconoscere il valore della pace e il senso di appartenenza

Hanno letto a turno, alcune lettere e testimonianze toccanti, interpretando il pensiero degli eroi morti in guerra e deposto simbolicamente dei fiori, ai piedi del Monumento ai Caduti di Piano della Croce. Un lavoro che ha visto impegnati in maniera davvero ammirevole alunni e docenti.

In occasione di questa significativa giornata, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dei plessi Calvario e Pasteni, delle classi terze della scuola secondaria di I grado, nonché gli alunni della scuola primaria e secondaria del plesso di Savignano e di Greci, si sono recati presso i monumenti ai caduti dei rispettivi comuni, partecipando alle cerimonie commemorative alla presenza delle amministrazioni comunali locali.

Un momento intenso e partecipato, durante il quale gli alunni hanno reso omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria, intonando l’Inno Nazionale e condividendo riflessioni sul significato storico e civile di questa ricorrenza.

La dirigente scolastica ha rivolto alla comunità scolastica un messaggio di particolare valore educativo, sottolineando l’importante ruolo delle Forze Armate nella difesa della pace, della libertà e dei valori sanciti dalla Costituzione. Principi fondamentali che devono rappresentare un riferimento costante in ogni percorso di crescita, formazione e cittadinanza consapevole.

La scuola, attraverso esperienze come questa, rinnova il proprio impegno a educare le nuove generazioni alla memoria, al rispetto delle istituzioni, alla solidarietà e alla responsabilità civile, affinché la storia non sia soltanto ricordo, ma diventi consapevolezza e impegno per il futuro.

Perché ricordare significa comprendere il valore della pace e riconoscere quanto essa sia preziosa e mai scontata.

Come scriveva Primo Levi: "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare". Una memoria da custodire, una pace da difendere, valori da trasmettere. "La memoria ci unisce, la costituzione ci guida, la pace ci impegna".