4 novembre a Villanova del Battista: i bambini, la presenza più significativa Hanno saputo rendere questa giornata ancora più toccante e sentita

Si è svolta oggi a Villanova del Battista la cerimonia commemorativa in ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria, per la libertà e per la pace.

"Un ringraziamento davvero speciale va alle scuole di Villanova del Battista - afferma il sindaco Ernesto Iorizzo insieme all'amministrazione comunale - ai nostri bambini, ai docenti e a tutto il personale scolastico, che con i loro piccoli ma grandi interventi hanno saputo rendere questa giornata ancora più toccante, sentita e significativa

Le loro parole, i loro gesti e la loro partecipazione rappresentano il segno più bello della memoria che si trasmette alle nuove generazioni

Un sentito grazie al nostro parroco don Tonino Biondi, alle autorità civili e religiose e a tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione.

Un ringraziamento particolare anche ai ragazzi del servizio civile, per il prezioso contributo, la disponibilità e l’impegno profuso nella realizzazione della cerimonia.

A tutti va la nostra gratitudine per aver contribuito a rendere questa giornata un momento di condivisione, unità e autentico ricordo.

"Ricordare è un dovere, tramandare la memoria è una responsabilità, soprattutto verso le generazioni future. Viva la memoria dei nostri Caduti. Viva Villanova del Battista!"