Avellino, si spacciava per farmacista e vendeva succhi al viagra: assolto Prescritto il reato di introduzione in commercio di medicinale senza autorizzazione dell'Aifa

di Paola Iandolo

Era a processo perchè aver messo in vendita online degli integratori ad ananas e sildenafil, il principio attivo che si trova anche nel Viagra, comprati in un viaggio in Thailandia. Una vendita mai avvenuta però a rovinare i piani del quarantenne imputato, difeso dall'avvocato Innocenzo Massaro, sono intervenuti i Nas. I succhi di frutta sono stati sequestrati e l'uomo è stato denuciato per esercizio abusivo dell’attivitaà di farmacista, messa in vendita di medicinali guasti o imperfetti e introduzione in commercio di un medicinale senza autorizzazione dell’Aifa. Nei confronti dell’imputato la Procura aveva chiesto una condanna ad otto mesi di reclusione e seimila euro di multa, ma il tribunale lo ha mandato assolto per i primi due capi di accusa ed è stato prosciolto per intervenuta prescrizione dal terzo capo di imputazione.

Le argomentazioni della difesa



L’avvocato Innocenzo Massaro, anche sulla scorta di una serie di pronunce sul reato di esercizio abusivo di farmacista emesse dalla Cassazione, ha evidenziato che per contestare questo reato sarebbero necessari atti che indicano come si debba ritenere che colui che opera abusivamente sia visto come un soggetto abilitato. Serve per questo un organizzatore, una continuità e una operosità. Il quarantenne aveva messo in commercio qualche bustina di questo farmaco comprato in Thailandia, che tra l’altro lui stesso avrebbe confessato di aver usato senza però riscontrare l’effetto desiderato. Da l'assenza di tutti gli elementi per poter contestare il reato. Analogo discorso per quello che concerneva la messa in vendita di medicinali guasti o imperfetti.

Sull'assenza delle analisi chimiche

La difesa ha rilevato infatti che agli atti del procedimento non vi era nessuna analisi chimica depositata da parte degli inquirenti. Il penalista ha anche evidenziato, sempre sulla scorta di una sentenza del 2025 della Cassazione del 2025, che a fronte di un medicinale scaduto, va verificato in concreto se è stata persa efficacia. Cosa non avvenuta nel caso in questione. Infine anche l’accusa di aver messo in commercio un medicinale senza autorizzazione dell Aifa è decaduta alla luce della mancata esecuzione di analisi sul prodotto. Da qui la richiesta di assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Attesa per le motivazioni della sentenza.