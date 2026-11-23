Castelvetere, va a caccia e muore: la tragedia di Vincenzo Il 62enne di Ottaviano era in Irpinia con amici per una battuta di caccia

E' morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile esploso durante una battuta di caccia al cinghiale. La vittima è Vincenzo Saviano, 62 anni, di Ottaviano, nel Napoletano, morto ieri mattina a Castelvetere sul Calore, in località Pantani durante una giornata di caccia.

Il colpo esploso da un altro cacciatore

A sparare sarebbe stato un compagno di squadra. La tragedia si è consumata intorno alle 10. Indagano i carabinieri sulla tragica dinamica.L'uomo sarebbe stato ucciso accidentalmente durante la battuta da un suo compagno di squadra.Questa la primissima ricostruzione al vaglio degli inquirenti.

L'incidente di caccia

Ieri mattina dopo lo sparo è stato immediato l'allarme lanciato dagli altri componenti della squadra. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118, ma per Vincenzo Saviano non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe morto sul colpo a causa della gravissima ferita riportata alla testa.

Le indagini

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella e del Comando provinciale di Avellino, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta sequenza dell'accaduto. Dopo tutti i rilievi di rito la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle decisioni della Procura.