Tragedia nell'avellinese: 36enne trovato morto nella notte Choc e cordoglio a Villanova de Battista. Il sindaco: strazio nella comunità

Tragedia nella notte a a Villanova del Battista, in provincia di Avellino, dove un uomo di 36 anni è stato trovato senza vita, in via Fontana dei Salici . La drammatica scoperta è avvenuta in un garage del centro del paese

La tragedia in centro

L'uomo di nazionalità rumena aveva 36 anni. Secondo una primissima ricostruzione il 36enne si sarebbe tolto la vita, in preda ad un momento di sconforto. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo di forze dell'ordine e sanitari che altro non hanno potuto fare che constare il decesso del 36enne.

Il sindaco: dolore e cordoglio in paese

"Mi sono recato personalmente sul posto per accertarmi di quanto avvenuto stanotte- spiega il sindaco Ernesto Iorizzo -. Siamo addolorati e sotto choc per quanto accaduto. Un risveglio straziante per quanti sono stati raggiunti questa mattina dalla tragica notizia che ci ha profondamente addolorati. Siamo vicini a familiari e amici del 36enne in queste ore di dolore ed esprimiamo il più sentito cordoglio a nome di tutta la comunità villanovese".

La salma

La salma dopo l’esame esterno effettuato dal medico legale al momento è libera ma verrà trasferita, su disposizione della procura di Benevento informata dai carabinieri del decesso del giovane, nell’obitorio dell’ospedale Frangipane-Bellizzi ad Ariano Irpino in attesa di un eventuale rimpatrio.