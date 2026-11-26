Altavilla, raid per recuperare un debito di droga: revocati i domiciliari Sabato Ferrante è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

di Paola Iandolo

Il GIP presso il Tribunale di Napoli, accogliendo l’istanza dell’avvocato Vittorio Fucci, coaudiuvato dall’avvocato Giuseppe Vittorio Fucci e dell’avvocato Sabato Graziano, ha rimesso in libertà, revocando gli arresti domiciliari, il noto pregiudicato Sabato Ferrante, 28 anni di Altavilla Irpina, imputato di tentata estorsione aggravata di 32.500 euro, lesioni personali e porto e detenzione illegale di armi.

Le accuse

Sabato Ferrante ritenuto dalla DDA vicinissimo al narcotrafficante irpino Roberto Marino, figura chiave del traffico di droga in Campania e in particolare modo tra le province di Benevento ed Avellino. Secondo le indagini della DDA, coordinate dai pm Henry John Woodcock e Gabriella Di Lauro, Sabato Ferrante ed un altro soggetto avrebbero messo in essere un raid punitivo contro una persona di Benevento che aveva un debito di droga, cocaina e hashish, di 32.500 euro al fine di farlo pagare.

L'azione violenta



In particolare giunti a Benevento all’interno dell’ abitazione della vittima, Ferrante lo avrebbe colpito con il calcio della pistola e poi picchiato con calci e pugni, procurandogli delle lesioni personali e un trauma cranico, mentre l’altra persona “vigilava” imbracciando un mitra “Uzi”.

Le indagini sono state corroborate da intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle dichiarazioni delle vittima e dai referti medici. Lo scorso aprile il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le richieste dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’avvocato Sabato Graziano, aveva già scarcerato il Ferrante, sostituendo la misura in carcere con quella degli arresti domciliari. Stamane il Gip presso il Tribunale di Napoli ha rimesso in libertà il noto pluripregiudicato Sabato Ferrante, applicando in via residuale l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora in Benevento.