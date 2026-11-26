Avellino, 41enne accusato di pedopornografia: convalidata la misura Attualmente il 41enne è sottoposto agli arresti domiciliari

di Paola Iandolo

Inchiesta sulla pedopornografia diffusa in rete: convalidata la misura per il 41enne avellinese fermato nell'operazione "Dark Images". Stamane è stata sollevata la questione della competenza territoriale ed è stata chiesta la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con una meno afflittiva. L'indagato è difeso di fiducia dall'avvocato Giuseppe Di Gaeta e la convalida riguarda soltanto la sua posizione.

L'operazione Dark Images

L'indagine è partita dalla Procura di Salerno, con l'ausilio della Polizia Postale di Avellino ed è coordinata dalle Procure di Salerno e di Potenza. L'inchiesta è sfociata in tre arresti in flagranza e tre denunce a piede libero, tutti nei confronti di residenti in Campania. Uno degli arrestati vive in provincia di Avellino, gli altri due in provincia di Salerno. Il materiale veniva condiviso su "EDonkey", una piattaforma peer to peer. Nella contestazione si parla di immagini e video in numero indefinito, scambiati attraverso quella rete. Il fatto è stato accertato a Salerno il 12 novembre 2025. I file sarebbero più di mille tra film e video. A cercarli online sarebbero stati giovani esperti di informatica, per conto di una clientela facoltosa di professionisti.

Le indagini sotto copertura

Gli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno hanno lavorato sotto copertura da gennaio 2026, in ambienti chiusi dotati di sistemi di anonimizzazione. Le analisi informatiche hanno permesso di ricostruire le identità digitali degli utenti. Sono stati eseguiti sei decreti di perquisizione, cinque emessi dalla Procura di Salerno e uno da quella di Potenza, nello stesso momento nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta, con 25 operatori. Nelle abitazioni sono stati trovati i dispositivi e le applicazioni usate per caricare e scambiare i file, con un ingente quantitativo di immagini e video.



