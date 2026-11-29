Identificata la vittima della sparatoria nel Veneziano Proseguono le ricerche di Ervis Murra dopo il blitz della Polizia

È stata identificata la vittima della sparatoria nel Veneziano. Si chiamava Silvester Cami, 30enne di origini albanesi, l'uomo morto nell'operazione condotta dalla Polizia di Stato campana venerdì scorso a Cavarzere, comune della Città metropolitana di Venezia. Decisive le impronte e i dati per l'identificazione della vittima, che aveva precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furti, e una segnalazione per ingresso irregolare sul territorio italiano.

Proseguono le ricerche di Ervis Murra

Nel frattempo, proseguono le ricerche del 37enne albanese, Ervis Murra, fuggito dopo il blitz della Polizia campana. Le squadre mobili di Napoli, Avellino e Venezia, oltre al commissariato di Lauro, con l'inchiesta coordinata dalle Procure di Napoli e Venezia, seguono le tracce del ricercato, con un passato di rapine a mano armata. Il terzo uomo, trattenuto dalla Polizia venerdì scorso e non arrestato, sarebbe il proprietario del casolare ristrutturato, che risiede lì con la compagna di origini romene e i figli. Avrebbe ospitato i due albanesi a casa sua, ignaro del passato criminale di Murra.