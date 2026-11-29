Bomba da mortaio ritrovata a Montevergine: artificieri in arrivo La scoperta di un escursionista di Capocastello

Una bomba da mortaio, probabilmente inesplosa, è stata rinvenuta domenica 29 novembre 2026 in località Campo Maggiore, sul massiccio di Montevergine, nel territorio di Mercogliano. A trovarla è stato un escursionista di Capocastello, frazione del comune, durante un'uscita di trekking.

Carabinieri a Campo Maggiore

I carabinieri hanno immediatamente transennato l'area. Gli artificieri interverranno domani lunedì 30 novembre per ispezionare l'ordigno e rimuoverlo.

Interventi e sicurezza

I militari hanno messo in sicurezza la zona e l'ordigno resterà dov'è fino all'arrivo degli specialisti. Le forze dell'ordine invitano chiunque si trovi nelle vicinanze a rispettare le delimitazioni e a non avvicinarsi all'area interdetta.

L'ipotesi del residuato

Il sentiero è frequentato quotidianamente da escursionisti, appassionati di montagna e famiglie. Gli inquirenti non escludono che si tratti di un residuato bellico della Seconda guerra mondiale, riconducibile alle vicende del fronte nel Sud Italia. Oggetti di questo tipo possono riemergere dopo decenni, spinti in superficie da gelo, disgelo, piogge o movimenti del terreno.

Caratteristiche tecniche

La bomba da mortaio è dotata di un codolo con alette stabilizzatrici che ne guida la traiettoria. Quando non esplode all'impatto, può restare conficcata di punta nel suolo, lasciando affiorare solo la coda, mentre il corpo con la carica rimane sepolto. Il meccanismo di innesco, anche dopo molti anni, può essere ancora attivo.