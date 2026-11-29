Scandone, altra vittoria al PalaDelMauro: 77-56 sulla Cestistica San Severo Sono 27 i punti di Frattoni, miglior realizzatore, leader con i 18 di Verazzo e i 10 di Savoldelli

La Scandone Avellino supera l'Allianz Pazienza Cestistica San Severo con il risultato di 77-56 nell'undicesima giornata del girone di Serie B Nazionale e allunga la striscia di vittorie casalinghe. Sono 27 i punti di Frattoni, miglior realizzatore del match. Grande prova anche per Verazzo con 18 punti. Doppia cifra per Savoldelli (10). A San Severo non bastano i 21 punti di Bugatti e i 12 di Lucas.

Il tabellino

LNP - Serie B Nazionale

Girone B - Undicesima Giornata

Felice Scandone Avellino - Allianz Pazienza Cestistica San Severo 77-56

Parziali: 16-10, 25-14, 19-17, 17-15

Scandone: Gianluca Frattoni 27 (4/5, 5/6), Armando Verazzo 18 (4/6, 2/4), Nicola Savoldelli 10 (2/3, 1/1), Antonio Carullo 4 (2/2, 0/0), Bruno Farias 2 (1/2, 0/1), Jacopo Vedovato (0/2, 0/0), Fabio Stefanini (0/2, 0/4), Andrea Donda (0/2, 0/0), Christian Miro, Lucas Chaves

San Severo: Fabio Bugatti 21 (7/13, 0/1), Diego Jordan Lucas 12 (5/15, 0/3), Manuele Pezzani 6 (3/5, 0/0), Andrea Gattel 6 (2/5, 0/2), Matteo Morelli 4 (0/3, 1/5), Joaquin Sarmiento 4 (1/1, 0/1), Renè Maurice Ndour 3 (1/2, 0/0), Matteo Todisco, Riccardo Romondia, Francesco Greco , Emanuele Di Rico, Dino Laurino