Monteverde, premiato lo scrittore Antonio Gerardo D'Errico Riconoscimento per l'autore di numerose opere di narrativa e poesia.

Premiato, nella sezione cultura del premio “Monteverde 2° borgo più bello di Italia”, lo scrittore Antonio Gerardo D'Errico: Durante la premiazione l'autore ha recitato la poesia “I vecchi e il sole” in una chiesa del Carmine stracolma. D'Errico, che ha pubblicato da poco la silloge poetica “Amori trovati per strada” (Controluna edizioni), ha diverse opere già pubblicate alle spalle. Fra le quali la biografia di Pino Daniele (Je sto vicino a te con la casa editrice Mondadori), quella di Eugenio Finardi (Spostare l'orizzonte per la casa editrice Rizzoli), quella di Tony Cercola e quella dell'onorevole Marco Pannella. Inoltre il docente di “Scienza dell'alimentazione” in una scuola elementare di Bergamo, nonché sceneggiatore cinematografico, ha vinto più volte il premio letterario Grinzane-Pavese per la letteratura.