Teatro, la Compagnia SulReale presenta la nuova rassegna L'appuntamento è per sabato 8 settembre alle ore 10 nel Museo Civico e della Ceramica ad Ariano

La Compagnia SulReale terrà una conferenza stampa di presentazione della IV stagione teatrale: "Sono tutti a teatro". L'appuntamento è per sabato 8 settembre alle ore 10 nel Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino.

"Scoprirete tutte le sorprese che abbiamo in serbo per voi. La conferenza stampa sarà in diretta sulla pagina Facebook della Compagnia Sulreale. Al termine della conferenza partirà subito la campagna abbonamenti."

