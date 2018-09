Spazio Evoluzione presenta il libro di Antignani Il ricavato a favore dell'Ail di Avellino

E’ tutto pronto per la presentazione del libro “70 Pillole Azzurre” di Felice Antignani.

L’evento si terrà venerdì 14 settembre, alle 18.30, presso la sede di Spazio Evoluzione - Centro per la salute psicologica di via Carlo del Balzo 17, ad Avellino.

La presentazione del volume di Antignani è inserita nell’ambito delle iniziative “i dialoghi del venerdì”, programmate da Spazio Evoluzione. Un confronto con esperti sui temi della psicologia e il loro risvolto nella vita quotidiana.

La presentazione di 70 Pillole Azzurre sarà curata dalla dottoressa Assunta Visconti, psicologa e specializzanda in psicoterapia sistemico relazionale. A seguire l’intervento dell’autore Felice Antignani, che racconta il proprio vissuto di malattia per diffondere a tutti i pazienti il messaggio che una storia condivisa può diventare tesoro per molti e aiuto nel duro processo di accettazione e cura della malattia.

L’obiettivo è quello di far nascere il coraggio di lottare. Prenderanno parte al dialogo anche il dottore Fausto Palmieri, direttore dei reparti di ematologia dell’Ospedale Moscati di Avellino, la dottoressa Adelina Sementa, del reparto Ematologia del Moscati.

In occasione dell’incontro sarà possibile acquistare le copie del libro e contribuire a finanziare l’Ail - sezione di Avellino e quindi le ematologie dell’ospedale Moscati.