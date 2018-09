Al Cimarosa, la classica torna a vestirsi di jeans Un concerto omaggio al compositore italo-americano Mario Castelnuovo Tedesco

Non si ferma l’attività artistica del Conservatorio di Avellino, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro che presenta all’Irpinia una nuova rassegna musicale. Diciotto concertidedicati allagrande classica e portati in scena con la verve e l’energia dei giovaniallievimusicisti e coristi del «Cimarosa».

Diciotto appuntamenti dal 20settembre al 30novembre per una rassegna che farà vibrare le note dei più importanticompositori della storia della musicada Beethoven a Mozart, da Chopin a Liszt, da Brahms a Ravel, da Debussy aDvorak, passando per Verdi, Donizetti, Rossini per approdare a Tchaikowsky, Cage e Stockhausen.

Giovedì 20settembre alle 20:30, nella splendida location dell’Auditorium «Vitale» di piazza Castello,capace di offrire 400 posti a sedere, prenderà il via «Classica in Jeans – Vol II», la rassegnaconcertistica organizzata dal «Cimarosa», giunta alla seconda edizione, che si dipanerà lungo i mesi di settembre, ottobre e novembre e fornirà una ribalta importante ai giovanigrandimusicisti e coristi allievi del Conservatorio di Avellino.Si parte con «L’evoluzione della tecnica pianistica – Da Clementi a Rachmaninoff» raccontata in note dal pianoforte solista di Antonio Biancaniello.

La rassegna proseguirà venerdì 21 settembre, sempre alle ore 20.30, con «La musica da camera in Europa alla fine dell’800 – Le formazioni cameristiche», un concerto che porterà in pedana un quartetto d’archi a cura del maestroAntonio Colonna, composto da Lucia Romeo e Greta Melone 1° violino, Marica Feola ed Emanuela Talento2° violino, Matteo Di Gisi viola, Sara Napolitanovioloncello; un duo Flauto e Pianoforte formato daAnna Taiani eb; una formazione Canto e Pianoforte composta dal soprano LiuYonxin, dal pianista Liu Yang, dal mezzosoprano Antonia Salzano e dal maestroConcetta Varricchio al piano.

«Diciotto concerti per omaggiare i nostri giovani e talentuosi allievi che, insieme ai loro docenti, sono il motore del Conservatorio “Cimarosa”. Dopo il successo di giugno torna “Classica in Jeans”, rassegna incentrata sulle note dei più grandimaestri della musica classica di ogni tempo da Beethoven a Mozart, da Chopin a Liszt, da Verdi a Rossini per arrivare finoa Tchaikowsky, Cage e Stockhausen – affermano il presidente del Conservatorio LucaCipriano e il direttore Carmelo Columbro – La seconda edizione della rassegna si annunciaancorpiù ricca di eventi gratuiti in grado di avvicinare un pubblico sempre più vasto allamusica in tutte le suedeclinazioni. Grazie al sapiente lavoro di programmazione il palco del nostro teatro vedrà ancora una volta allievi e docenti protagonisti di concertidi grande fascino e suggestioneche, siamo sicuri, intercetterà il favore del nostro pubblico».

Tutti i concerti della rassegna «Classica in Jeans – Vol. II» si terranno alle 20:30 presso l’Auditorium «Vitale» di piazza Castello e saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere.