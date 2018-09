Giornate Europee del Patrimonio 2018. Ecco Avellino Un nutrito gruppo di giovani “guide per un giorno” provenienti da differenti nazionalità

“Io sono la guida” è lo speciale appuntamento in programma sabato 22 settembre 2018 alle ore 10.30, presso la Sezione Risorgimentale del Museo Irpino nel Carcere Borbonico di Avellino, in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio 2018”.

Un nutrito gruppo di giovani “guide per un giorno” provenienti da differenti nazionalità (Togo, Senegal, Russia, Nigeria, India e Pakistan, tra queste), accoglierà i visitatori nelle sale del museo, raccontando con le proprie parole e le proprie emozioni la storia d’Italia, così come l’hanno conosciuta nel progetto di dialogo interculturale che proprio dal Museo Irpino ha preso le mosse, ideato e curato da Mediateur, concessionaria dei servizi educativi del polo museale della Provincia di Avellino.

L’iniziativa - unica nel suo genere in Italia - invita tutta la comunità irpina a riscoprire il proprio patrimonio insieme alle comunità di stranieri ospiti del territorio, per un’esperienza che non solo rilegge la storia con gli occhi e la sensibilità dei nuovi cittadini, ma investe su un nuovo senso di “appartenenza”, che passa anche dalla conoscenza reciproca, dalla ricerca di interessi comuni e dal dialogo attorno alle radici e al passato di ognuno di noi.

Durante la mattina ci sarà spazio anche per ritmi e percussioni, grazie a un personalissimo arrangiamento delle canzoni del Risorgimento italiano, con il quale le neo-promosse guide elaboreranno in chiave sonora le conoscenze apprese: un’ulteriore conferma di come il museo possa diventare un luogo privilegiato di dialogo, scambio e contaminazione tra mondi e culture solo all’apparenza distanti.

“Io sono la guida” è l’occasione ideale per celebrare anche ad Avellino le Giornate Europee del Patrimonio 2018, che in tutta Europa promuovono eventi riconducibili al tema dell’“Arte di condividere”, nel nome di una cultura promotrice di inclusione sociale, capace di valorizzare conoscenze, espressioni ed esperienze di cui ogni comunità è una depositaria preziosa.

Redazione Av