Un seminario di storia dell'arte ad Avellino A 150 anni della nascita di un'artista arianese più importante dell'ottocento e del novecento.

Gli Amici del Mdao organizzano il seminario di storia dell'arte: “Giuseppe Buscaglione un pittore irpino”, che si tiene sabato 29 settembre2018 alle ore 17,30 presso il salone del circolo della stampa di Avellino sito in Corso Vittorio Emanuele.

L'evento culturale è natovper celebrare i 150 anni della nascita dell'artista arianese più importante dell'ottocento e del Novecento.

Saluti da parte di Giuseppe D'Amore, Don Gerardo Capaldo, Franco Iannaccone. Relazione affidata a Stefano Orga (critico d’arte) con una presentazione sul tema “Buscaglione un pittore postimpressionista”. Il seminario è moderato da Angelo Cutolo (cultore di storia locale).

L’evento artistico culturale è organizzato dagli Amici del MdAO (circolo culturale) con la collaborazione del MdAO - Museo d'arte,dall'Archivio dei pittori irpini del diciannovesimo secolo e dell'Associazione Culturale ACO”.

Il cricolo culturale Amici del MdAO ricorda che dal 20 al 25 novebre presso il Circolo della Stampa vi sarà la mostra: De Chirico Segno e Mistero (curata da Stefano Orga con la direzione artistica di Michela Femina) con opere originali del grande maestro della Metafisica.

Nacque ad Ariano di Puglia, ora Ariano Irpino (AV), il 17 ottobre 1868 da genitori piemontesi (di origine biellese).

Ad Ariano dove il padre, geometra, si era trasferito con l'impresa che costruiva la tratta ferroviaria Napoli - Foggia. Rientrò in Piemonte con la famiglia in provincia di Biella. Fu allievo di Lorenzo Delleani (1840-1908), dal quale apprese i modi espressivi e compositivi, con attenzione quasi esclusiva al paesaggio. Morì a Rivoli Torinese (TO) il 30 marzo 1928.

La fama di Giuseppe Buscaglione gli permise di partecipare varie volte alla EsposizioneBiennale Internazionale d'Arte della città di Venezia, grazie a ciò ottenne una certa notorietà anche a livello europeo.

Redazione Av