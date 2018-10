Centro Dorso, un anno di nuovi progetti Venerdì la riunione

Venerdì 28 settembre, presiedute da Luigi Fiorentino, si sono tenute le riunioni del CdA e del Comitato scientifico del Centro Dorso per discutere sullo stato di avanzamento del programma di attività.

Il Presidente Luigi Fiorentino, i componenti del CdA e del Comitato scientifico hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e il consenso ottenuti sia dall’ormai tradizionale lettura collettiva di fine estate che dalla cerimonia conclusiva del Corso avanzato di studi superiori, per il quale si stanno elaborando e valutando proposte e temi per il prossimo anno.

Oggetto delle riunioni innanzitutto le tante iniziative rivolte ai giovani: è ripreso il corso di specializzazione in Amministrazione degli enti locali mentre si è già delineato il programma della V edizione avellinese del corso di orientamento “Parliamo del vostro futuro”, che partirà alla fine di novembre. Approvata con entusiasmo anche la proposta del Presidente di realizzare, oltre alle edizioni di Avellino e di Sant’Angelo dei Lombardi, una nuova edizione del corso ad Ariano Irpino e di coinvolgere in un campus estivo tutti gli studenti che hanno preso parte alle edizioni precedenti del Corso di orientamento.

Grande attenzione è stata poi rivolta ai progressi del progetto di ricerca sul federalismo e ai risultati dell’attività dell’Osservatorio economico, relativi al mercato del lavoro giovanile, che verranno presentati il prossimo 30 novembre in un Seminario che si prospetta fin da ora di grande interesse

Tra i prossimi appuntamenti, inoltre, figurano un’iniziativa su Leopoldo Franchetti e un incontro in ricordo di Giuseppe Galasso, da tenersi nel mese di dicembre.

Il Comitato, infine, a cominciare dal Presidente Fiorentino, ha sottolineato l’importanza di costruire una rete sempre più diffusa di collaborazioni per la realizzazione dei progetti e dei programmi del Centro Dorso, auspicando nuove e fertili intese con istituti scolastici e associazioni, per ampliare e arricchire il già qualificato partenariato attuale (Università di Roma “La Sapienza”, Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” e “Federico II, Fondazione Pellicani, Camera di Commercio, Animi, ecc.).

Hanno partecipato alla riunione, insieme al presidente Luigi Fiorentino, al vice presidente Nunzio Cignarella e ad Elisa Dorso, Domenico Carrieri, Francesco Saverio Festa, Carlo Notarmuzi.