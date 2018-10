Conservatorio, l'omaggio degli allievi del Cimarosa Giovedì 11 e venerdì 12 ottobre doppio appuntamento con Classica in Jeans Vol.2

Al «Cimarosa» va in scena il mondo degli strumenti a percussione. Dalla batteria allo xilofono, dalla marimba ai timpani, gli allievi del Conservatorio di Avellinoscandiranno il tempo di melodie composte da artisti del calibro diMihlaud e Mayuzumi,Tharichen eCresta, fino alla musica d’insieme di Stockhausen e Cage.

Giovedì 11 e venerdì 12 ottobre, alle ore 20:30, l’Auditorium del Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro riapre le porte ad un doppio appuntamento con «Classica in Jeans Vol.2», un’ampia rassegnadedicata alla grande classica e portata in scena con la verve e l’energia dei giovaniallievimusicisti e coristi del «Cimarosa».

Diciotto appuntamenti fino al 30 novembre per un cartellone che farà vibrare le note dei più importanti compositori della storia della musica da Beethoven a Mozart, da Chopin a Liszt, da Brahms a Ravel, da Debussy a Dvorak, passando per Verdi, Donizetti, Rossinifino ad approdare a Tchaikowsky, Cage e Stockhausen.

Si parte giovedì 11 ottobre, alle 20:30, con «Gli strumenti a percussione in concerto - I solisti alla batteria, allo xilofono, alla marimba, ai timpani», concerto che sarà incentrato sulle musiche di Mihlaud, Mayuzumi, Tharichen fino al nostro Gianvincenzo Cresta, compositore e docente al «Cimarosa» di Avellino. Protagonisti del concerto saranno i solistiMichele Ventola, Ciro Moriano e Dimitri Fabrizi

Il secondo appuntamento di «Classica in Jeans vol.2» andrà in scena venerdì 12 ottobre, sempre alle 20:30, con «Musica d’insieme per strumenti a percussione», un concerto organizzato in collaborazione con la Classe di Direzione d’orchestra del maestro Massimo Testa e la Classe di Musica elettronica del maestro Alba Battista.

La performance dei giovani allievi del «Cimarosa» sarà declinata attraverso le musiche di Cowell e Varese, Stockhausen (nell’elaborazione per quartetto di percussioni a cura di Gianluca Ruggeri) e Rosauro, fino ad arrivare a Cage e Battistelli. Mattatori della serata saranno Stefano Santaniello, Nicola Pucci,Luca Macchia, Ciro Moriano, Michele Ventola, Pietro Pompei e Gianluca Saveri. I concerti di Classica in Jeans Vol.2 sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere.

Redazione Av