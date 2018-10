Confronto Italia Polonia per il Don Milani di Ariano Studenti e docenti a Czestochowa per il primo meeting del programma Erasmus plus

La partecipazione al programma “Erasmus plus” rientra nelle iniziative di potenziamento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Calvario Covotta “don Lorenzo Milani”...