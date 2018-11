Nuova donazione al Museo di Villa Amendola Una scultura di Filippo De Jorio nel centenario della nascita

Un pezzo di storia avellinese, per anni conservato in una casa privata a Roma, fa ritorno ad Avellino, e trova permanente collocazione, accanto ad altri “pezzi di storia avellinese” in quello che da qualche anno, grazie al lavoro dello Storico dell’Arte Alberto Iandoli, è “il Tempio delle Memorie del Capoluogo Irpino”, Villa Amendola!

Questo “pezzo” di storia avellinese, che fa ritorno “a casa” è una scultura realizzata nel 1961 da Filippo De Jorio, artista ed intellettuale avellinese del secolo scorso, nato ad Avellino nel 1918 ed ivi scomparso nel 2003.

Ad accompagnare l’opera, giunta ad Avellino da Roma, e che rappresenta un volto di donna, che ha come decorazione tra i capelli una pigna d’uva, vi è una missiva, indirizzata al Sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi e all’Assessore alle Politiche Culturali Michela Mancusi, in cui si legge : “Ho il piacere di comunicare che in seguito agli accordi presi con il dott. Alberto Iandoli, Curatore del Museo Civico di Avellino, ho consegnato allo stesso una scultura in gesso realizzata nel 1961 dal Prof. Filippo De Jorio (Pippo per i vecchi avellinesi). L’opera divenne il simbolo dell’Esposizione “Irpinia 61”, mostra storica, di archeologia, arte, artigianato, industria e agricoltura, della quale De Jorio era direttore artistico, e che fu allestita dal Comune di Avellino e dall’Amministrazione Provinciale nell’ambito delle celebrazioni per il Primo Centenario dell’Unitàd’Italia nei locali della Scuola Elementare “Cristoforo Colombo”. – La missiva, che reca la firma del Sig. Vincenzo Genovino, avellinese trapiantato a Roma, continua informando i destinatari che “la scultura accoglieva i numerosi visitatori troneggiando (con una copia di più ampia grandezza) all’ingresso della mostra “Irpinia 61” e decorava poi, con delle copie più piccole, tutte realizzate a mano dall’artista, le varie sale espositive, e ogni singola copia dell’opera aveva come sfondo il Tricolore. – Dalla lettera di Vincenzo Genovino apprendiamo ancora che lo stesso collaborò alla buona riuscita dell’Esposizione con De Jorio, e che alla chiusura dell’evento, decise di conservare, come ricordo una copia della scultura, simbolo dell’Esposizione “Irpinia 61”, quella stessa scultura che, come si legge nella missiva, Genovino ha “consegnato nelle mani di Alberto Iandoli, con l’intento di donarla al Museo Civico del Comune di Avellino”. La lettera si conclude con l’auguro da parte del donatore “che l’opera sia tenuta nella migliore considerazione possibile, in omaggio al suo autore e alle sue più che conclamate capacità artistiche”.

Pronta la risposta da parte dell’Amministrazione Ciampi, che attraverso l’Assessore alle Politiche Culturali Michela Mancusi, nel ringraziare Vincenzo Genovino per il prezioso dono al Museo Civico, assicura che “l’opera troverà, così come concordato con il Curatore del Museo, Alberto Iandoli, permanente collocazione nella “Sala del ‘900 ad Avellino”, dove farà “compagnia” ad altre preziose testimonianze di storia cittadina”.

Più che soddisfatto per la nuova acquisizione al patrimonio del Polo Culturale di Villa Amendola il Curatore del Museo Civico Alberto Iandoli, che ha affermato : “Quando qualche giorno fa mi ha contattato telefonicamente Vincenzo Genovino, per manifestarmi la sua volontà di donare al nostro Museo Civico una scultura del prof. Filippo De Jorio, raccontandomi la storia di come ne era venuto in possesso, gli ho risposto che la donazione dell’opera, che accettavamo con gioia, coincideva con il centenario dalla nascita di Filippo De Jorio, e che avere una sua opera in esposizione permanente a Villa Amendola avrebbe offerto l’ occasione di ricordare un avellinese illustre quale è De Jorio, in una occasione importante, il centenario dalla nascita appunto, e al tempo stesso avrebbe consentito di aggiungere un nuovo significativo tassello a quel mosaico di memorie cittadine che è il nostro Museo Civico.

Filippo De Jorio – ha aggiunto Alberto Iandoli – è nato nella nostra città nel 1918, esattamente un secolo fa. Sul finire degli anni ’20 si iscrisse al Liceo – Ginnasio “Pietro Colletta”, dove ebbe tra i compagni di studio un altro illustre avellinese, Giovanni Pionati, e tra i docenti quel Vincenzo Cannaviello, autore di numerosi e preziosi studi e ricerche di storia locale. Sin da giovanissimo De Jorio manifestò una particolare predilezione per l’arte, infatti ancora studente, iniziò a collaborare in qualità di vignettista e caricaturista con il Settimanale “Corriere dell’Irpinia”, fondato da Guido Dorso ed edito dalla Famiglia Pergola, e a diciotto anni conobbe Filippo Tommaso Marinetti, a cui si presentò come un giovane artista futurista. Nell’immpediato dopoguerra poi – ha continuato Alberto Iandoli – iniziò la sua carriera di docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico “Pietro Colletta” e al tempo stesso diede vita, in alcuni locali siti in Piazza Duomo, alla “Libera Scuola d’Arte”, che formò più generazioni di artisti avellinesi. Ma Filippo De Jorio – ha aggiunto Alberto Iandoli – fu per Avellino tanto altro ancora, fu infatti, oltre che valente artista (continuo sperimentatore di tecniche e materiali), fine storico e critico d’arte, curatore di numerose mostre d’arte, molte delle quali allestite nelle storiche gallerie Barzaghi, Lombardi e Arte 33, oltre che accorto opinionista di fatti e accadimenti del suo tempo, e al riguardo copiosissima fu la sua attività pubblicistica sui quotidiani “Il Tempo” e “Il Roma”, oltre che sui periodici “Corriere dell’Irpinia”, “Irpinia Nuova” e “La Tribuna dell’Irpinia”.

La donazione della scultura di Filippo De Jorio, che fu il logo della Mostra “Irpinia 61” da parte di Vincenzo Genovino – ha concluso Alberto Iandoli – a cento anni dalla nascita di Don Pippo, dona al Museo Civico di Avellino l’opportunità, oltre che di arricchire il patrimonio del nostro Museo cittadino, di rendere un doveroso omaggio ad un illustre figlio di Avellino, il cui ricordo, a quindici anni dalla scomparsa, avvenuta nella nostra città nel 2003 è ancora vivo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.

