Si rialza il sipario al "Carlo Gesualdo" di Avellino Torna in Italia il grande maestro del quick change: Arturo Brachetti

Si rialza il sipario al “Carlo Gesualdo” di Avellino. Dopo il debutto internazionale a Parigi torna in Italia il grande maestro del quick change: Arturo Brachetti. L’uomo dai mille volti si esibirà il Martedì 13 e Mercoledì 14 Novembre con il suo spettacolo dal titolo “Solo”.

Ad un mese dalla riapertura trionfante con l’esibizione di Massimo Ranieri ed in seguito al successo di “Filumena Marturano” la città abbraccia un altro grande artista presente nel palinsesto “Grande Teatro”.

Applaudito da oltre 2 milioni di spettatori in tutto il mondo, il regista teatrale piemontese propone uno spettacolo nuovo il cui protagonista è il marchio di fabbrica di carriera: il trasformismo. Un ritorno alle origini per Brachetti che, in questo show, aprirà le porte della sua casa fatta di ricordi e fantasie. Una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa sotto e le scale si scendono per salire. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà.

Accompagnato dal cameraman/servo di scena Kevin Michael Moore (performer già presente nelle sue precedenti produzioni), 'Solo' è uno spettacolo in cui appariranno oltre 60 nuovi personaggi ma è anche un viaggio nella storia dell'artista, attraverso le discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo, la chapeaugraphie e novità come la poetica sand painting ed il raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale ed il videomapping permette di enfatizzare i particolari con un coinvolgimento degli spettatori che diventano parte integrante dell’esibizione.

Il primatista mondiale del trasformismo tiene il ritmo sul palco in una rappresentazione coinvolgente ed introspettiva: 90 minuti di esibizione per uno spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. Lasciatevi affascinare da uno degli artisti italiani più amati nel mondo, che torna in scena con un varietà surrealista e funambolico. Un ritorno sulle scene entusiasmante per Arturo Brachetti per regalare al pubblico il suo lavoro più completo: Solo.

Il prossimo evento in programma al “Carlo Gesualdo”, sempre nel cartellone “Grande Teatro”, sarà “Con tutto il cuore", la nuova commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme, in programma Sabato 17 e Domenica 18 Novembre.

Redazione Av