Nasce ad Avellino, un'associazione per promuovere la lettura Si chiama Ebbridilibri

Sabato 15 dicembre, ore 16:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione dell’associazione culturale Ebbridilibri.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente, Marina Siniscalchi, nasce con lo scopo di promuovere la lettura come piacere, diffonderne l’interesse tra i bambini e gli adolescenti ed allargare gli orizzonti formativi di docenti, educatori, operatori culturali in campo letterario su temi di rilevante portanza sociale-culturale.

Incoraggiare l’amore per la lettura, in un’epoca in cui le fonti di distrazione sono tante e tutte concorrono all’allontanamento di bambini e ragazzi da momenti di riflessione, di silenzio, di intimo raccoglimento, non è un’impresa facile ma possibile se sostenuta da un percorso condiviso dalle principali agenzie formative: famiglia e scuola, con il supporto di associazioni culturali che sviluppano e propongono attività connesse allo stesso obiettivo. In questo contesto nasce l’associazione culturale “Ebbridilibri”.

Attraverso incontri, consulenze periodiche con esperti del settore della narrativa dell’infanzia e nella letteratura di formazione, si vuole porre l’attenzione su alcuni temi di particolare urgenza sociale in relazione al corretto uso dei social, delle nuove dipendenze, della iperconnessione, della violenza di genere, delle nuove tecnologie legate alla robotica e ai diffusissimi episodi di cyberbullismo.

Le attività saranno illustrate nel corso della presentazione.

Interverranno: Marina Siniscalchi - presidente, Antonella De Mita vicepresidente, Marirosa Fedele consulente event. Modera: Amedeo Picariello, Irpinia Tv.

Redazione Av