Festival popolare di poesia in Irpinia Alla scoperta del borgo medievale di Montemiletto

Il paese è vuoto e se alzi gli occhi, l'aria ti prende, hai voglia di goderla, di riempirla di te, quella ti prende nelle braccia sue e si sentono le nenie che hai già sentito, esclamano le stesse vacche da Serra del Cedro, ritornano i giorni passati con fatti che successero e le tinte di allora, i luoghi, la vigna. (Rocco Scotellaro).

Si terrà sabato 25 maggio 2019 alle ore 21 presso il Ludovico Van nel suggestivo borgo medievale di Montemiletto il reading dello scrittore Gianni Solla che leggerà i suoi “Protocolli”: testi che mescolano realtà e ironia traendo ispirazione dai quartieri, tra disagiati, ex fidanzate, e la dura vita della periferia. Seguirà alle ore 22 il concerto di Dileo e Bruno Tomasello, in attesa del nuovo album, offriranno una rilettura nuova e sperimentale della loro 'nuova stagione', in un live emozionante come pochi.

I due eventi anticiperanno la I edizione di “Poesia militante” festival popolare di poesia alla scoperta del borgo medievale di Montemiletto in programma dal 22 al 23 giugno 2019.

L’idea alla base della manifestazione culturale, organizzata dalla casa editrice ‘round midnight edizioni in cooperazione con le varie realtà del territorio (Pro Loco, Oratorio, Irpinia Trekking, Comune) è quella di unire la valorizzazione di un luogo ricco di storia come il borgo irpino di Montemiletto e la passione per la poesia popolare intesa come campo di lotta. La poesia militante che dà nome al festival è anche un gioco di parole con Mons Militum, l’antico nome romano del borgo.

Programma:

Pre-Festival

25 maggio: Ludovico Van - Montemiletto, ore 21.00 Gianni Solla - “Protocolli”, a seguire concerto di Dileo+Tommasiello

16 Giugno: ore 21.00 Ludovico Van - Montemiletto. Spettacolo teatrale “L’amore è bello, l’amore fa schifo (e le donne in Shakespeare)”, regia di Emanuele Tirelli.

Festival Poesia Militante (22-23 giugno 2019)

22 Giugno: presentazione, ore 10.00 piazza IV Novembre - Montemiletto. Cerimonia di apertura del festival in collaborazione con L’Oratorio Giovanni Paolo II. Ore 10.00 Trekking in Poesia con Irpinia Trekking e il poeta Luca Ispani. Ore 16.00 Sala Castello della Leonessa - Montemiletto. Workshop di Poesia con Davide Rondoni, lettura poetica di Melania Panico e Davide Rondoni. Ore 21.00 Ludovico Van- Montemiletto Musica e Poesia in collaborazione con La bottega delle arti Riflessi di Alberi Addormentati con Mariapia Vivarelli, ore 22:00 ”Si chiamava Faber - Viaggio molto personale nel mondo di Fabrizio De Andrè.” con Federico Sirianni e Giorgio Olmoti

23 giugno: Borgo Medioevale di Montemiletto. Ore 10.00 Passeggiata Poetica organizzata dalla Pro Loco Mons Militum, reading Argia Maina e Anna Ruotolo. Ore 12.00 Ludovico Van Montemiletto Aperitivo Poetico-psichedelico con Allan Corsaro e la sua band. Ore 19.00 Ludovico Van Montemiletto Concerto al tramonto di Oriana Lippa.