Caso Antigone: la Regione Campania plaude a Sica e Anzalone Un libro e un messaggio oggi più che mai di grandissima attualità

“Il Caso #Antigone” è il libro di Luigi Anzalone ed Emanuela Sica presentato in Consiglio regionale con l'intervento di Giuseppe Cantillo.

"Ho voluto presentare in Consiglio questo saggio di Anzalone e Sica non solo per la profonda stima e affetto che ho per gli autori - afferma la presidente Rosetta D'Amelio - ma anche per il messaggio attualissimo della tragedia di Antigone nella quale le ragioni di Stato o le ragioni economiche prevalgono sul diritto dell’individuo, mortificando spesso il piano delle libertà."

Protagonista del libro e del mito è una donna forte, per questo l'evento è caduto in una settimana dedicata completamente alle #donne.

"In Antigone si contrappone etica ed essere, la ragione del cuore contro ragione di stato, la ribellione libertaria contro il potere tirannico, la pietas contro politica. Il sistema di Antigone è quello delle leggi “non scritte”, che esprimono i principi etici da lei sentiti come imprescindibili, legati ai valori della famiglia. E in un periodo come quello attuale, in cui i fatti di cronaca raccontano che troppo spesso prevale l’odio, la violenza e l’assenza di umanità, è forte ed evocativo l’insegnamento di questa tragedia in base al quale ognuna delle parti ha il dovere di riconoscere le buone ragioni dell’altra, rinunciando a pensare di potere estinguere il dualismo, annientando l’altro.

Tornare ad ascoltare le ragioni di tutti, invece, è fare un passo collettivo in avanti per costruire una comunità che ha a cuore il bene comune."