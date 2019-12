Piazza Libertà e i suoi personaggi, in scena l'8 dicembre Il cuore della città di Avellino crocevia di storie stravaganti raccontate da Eugenio Corsi

La città di Avellino protagonista di uno spettacolo teatrale, con i suoi luoghi, i suoi personaggi ed i fatti più salienti, per catturare l’attenzione del pubblico. Domenica 8 dicembre, alle 18.30 (replica domenica 15, alle 18.30), al “Teatro d’Europa” di Cesinali, sipario su “Piazza Libertà”, scritto ed interpretato da Eugenio Corsi, Angela Caterina, Luigi Frasca, Carlo Maria Todini, nella duplice veste di attore e regista, e dal giovane Giuseppe Speranza.

Il cuore del nostro capoluogo, Piazza Libertà, appunto, diventa lo scenario su cui strani personaggi, bizzarri, simpatici, stravaganti, si raccontano con l’ironia tipica del cabaret. “E’ l’occasione - commenta il direttore artistico del “Teatro d’Europa” Luigi Frasca - per ripensare anche alla nostra Avellino, la cittadina in cui ci conosciamo un po’ tutti, riscoprendo la bellezza di Piazza Libertà, appunto, che nel passato era caratterizzata dall’aggregazione tra le persone. Oggi, è necessario individuare dei percorsi nei quali ritrovarsi, per evitare la solitudine. La piazza, quindi, non simboleggia solo il centro dell’agone politico, come accadeva nell’antichità, ma soprattutto un crocevia di persone, con il proprio vissuto, le proprie caratteristiche, raccontate sulla scena con la comicità del cabaret”-. Lo spettacolo riunisce anche artisti di diverse compagnie teatrali. “Con questa proposta culturale- continua Frasca- mettiamo insieme le esperienze di attori di diversi gruppi teatrali, realizzando quella sinergia alla base della costituzione del Consorzio Teatro Irpino”-. Nell’istituzione culturale di Cesinali, si svolgerà venerdì 13, alle 19.30, il primo appuntamento di “Bagliori di Teatro Cinema”, organizzato dal teatro d’Europa con l’associazione Zia Lidia Social Club guidata da Michela Mancusi. Sul palcoscenico, Angela Caterina, Luigi Frasca e Sasà Trapanese, con i le ballerine di “Cubart”, che faranno rivivere i fasti dell’avanspettacolo. Seguirà la proiezione del film

“Amanti Perduti”, per la regia di Carnet.