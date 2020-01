Nuovo appuntamento con la rassegna Classicariano Esibizione del duo pianistico Marco Schiavo e Sergio Marchegiani

Nuovo apuntamento con la rassegna Classicariano domenica 5 gennaio 2020 alle ore 19,30 presso il Museo Civico, con l’esecuzione concertistica del duo pianistico Marco Schiavo e Sergio Marchegiani.

Questo il programma:

W. A Mozart: Sonata in Do maggiore, k19. Sonata in Si bemolle maggiore, K358. Sonata in Re maggiore, K381. Sonata in Do maggiore, K521.

La Rassegna ClassicAriano è un’iniziativa patrocinata dall’Amministrazione Comunale a cura della Società Italiana della Musica da Camera e la partecipazione ai concerti è gratuita.