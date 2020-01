Concerto per la Madonna, Sarnelli incanta in Abbazia L'evento dopo il furto degli ex voto. L'Abate: grande solidarietà. E si pensa a Musica in Irpinia

Un concerto dell'Epifania nel segno della solidarietà nel suggestivo scenario della sala degli arazzi dell'Abbazia del Loreto sulle note della lirica di Antonella Carpenito e della promettente Enrica Musto e soprattutto della musica napoletana con Monica Sarnelli, artista che ha confessato la sua grande emozione ad esibirsi in un luogo carico di spiritualità e cultura. “E' stata un'esperienza unica”, ha detto la cantante napoletana. Momenti di arte e cultura con il piano di Luis Di Gennaro e gli attori del Clan H. Per l'Abate di Montevergine, padre Riccardo Guariglia, è stata in fondo l'occasione per voltare pagina dopo il furto sacrilego nel museo del Santuario e incontrare ancora una volta il grande affetto della comunità locale. “Sì, la gente ci è stata molto vicina perché l'episodio del furto ha provocato forte indignazione. Ma su quella vicenda ho avuto l'ordine dai miei superiori e dai carabinieri di non dire nulla”, ha spiegato l'Abate. Dal concerto dell'Epifania la conferma che spazi per troppo tempo chiusi al pubblico come l'Abbazia diventano scenari incantevoli per manifestazioni culturali. Non è un caso che al termine del concerto Pina Moscaritolo - che ha organizzato l'evento - ha confermato che l'Abazia farà di tutto per far rivivere la storica rassegna per orchestre, Musica in Irpinia.