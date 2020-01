Ariano ieri e oggi: che emozione, il volume di Guardabascio Un viaggio fotografico per rivivere insieme le tappe della storia di Ariano

Ariano ieri e oggi, piace il volume di Raffaele Guardabascio. Un viaggio fotografico per rivivere insieme le tappe della storia di Ariano.

Sono stati in tanti in queste festività natalizie ad acquistare la pubblicazione e a custodirla gelosamente per il suo grande valore. Una raccolta davvero molto interessante e ben redatta che ha suscitato l'attenzione di tanti emigranti, in varie parti d'Italia e nel mondo che sperano di riceverla al più presto. "Una pubblicazione - spiega l'autore - che nasce dall'antica e risaputa passione per la mia città, che mi ha visto sempre in prima fila, nei momenti delle sue vicende urbanistiche, sociali e culturali. Le immagini che vengono proposte, accompagnano chi le scorre per le strade e i vicoli cittadini, mostrando monumenti, chiese, palazzi del tempo passato e le attuali poco gratificanti costruzioni."

Il materiale di Guardabascio è stato in parte recuperato dall'incendio doloso della chiesa del crocifisso di sua proprietà, che distrusse quasi tutto l'archivio documentario il 25 luglio 2003. Esso è stato integrato con foto provenienti da ricerche sul web, da archivi fotografici professionali ed altri documenti.

Ed è con Lello Guardabascio che vogliamo raccontarvi in questa intervista la sua bella iniziativa, clicca qui: https://vimeo.com/383092414